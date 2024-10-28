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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 4-й раз за 5 лет и в 24-й в истории

«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 4-й раз за 5 лет и в 24-й в истории

Команда Хенрика Рюдстрема в понедельник обыграла «Гетеборг» (2:1) и гарантировала себе титул за два тура до завершения турнира.

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