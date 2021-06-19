Принудительная вакцинация: давно пора

Несекретные материалыПолитикаПринудительная вакцинация: давно пора Дилетант о политике Как вы, мои дорогие, относитесь к принудительной вакцинации? Я - положительно.Вернуться к статье219НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЯ тоже ЗА - давно пора почистить генофонд Человечества. И главным образом, за счет вымирания фемизданутых "мужиков с вагинами".РРоманДавно пора!!!А то либерасты из всех этих эхо,дождя и т.п. пособников наглосаксов отговаривали людей от вакцинации,но сами быстренько вакцинировались,продолжая лить грязь на наши вакцины,которые признаны более чем 60 странах мира!!!Нужно вводить ст. в УК РФ об уголовной ответственности за пропаганду против вакцинации!!!Ввести обязательную вакцинацию всех граждан,кроме тех кому запрещено по мед.показаниям!!!И еще перекрыть выезд и вьезд в страну всех без исключения не имеющих сертификаты о вакцинировании!!!Влась,хватит уговаривать,надо жестко пресекать все полумеры в этом вопросе!!!Мне 66 лет,пенсионер,переболел КОВИДом в легкой форме,но по совету врача через полгода провел вакцинацию,как положено два раза.Сейчас чувствую себя хорошо.Обращаюсь к сомневающимся,берегите себя и близких,уважайте своих друзей,сослуживцев,соседей и знакомых-вакцинируйтесь,не слушайте весь этот бред о чипировании!!!Нина ТолкачеваКак раз все либерасты давным-давно за вакцинацию. А на "Эхе" - самые остервенелые прививочники. Заявляют: Кто против вакцинации - враг народа. Как еще расстреливать за отказ не призвали? Но, видимо, еще не вечер, всё еще впереди. И сейчас они аплодисментами встретили принудительную вакцинацию. Так что, уважаемые путинисты и неуважаемые либерасты, вы в одной лодке, - что давно уже понятно и очевидно: вы, и одни, и другие - против народа, против здоровья нации и против здравого смысла. Так что, обнимитесь, ребята, вы - вместе! Либерасты - ваши лучшие друзья в борьбе с народом!Вячеслав НецветаевА кто божился что принудительной ВАХцинации не будет? Ась?Mmichaelобещать и божится в России,а потом не выполнять,в крови у обещающих.Нина ТолкачеваИх божбу надо всегда читать наоборот. Божились сделать - значит, не сделают. Божились не делать - значит, сделают. Им побожиться - что посрать...РоссиянинБог высоко, а царь далеко. А мозги у каждого при себе.РРоманЕсли вы о президенте,то он вакцинировался и высказался против принудительной вакцинации,кроме случаев когда она необходима,а так же если есть медицинские противопоказания...Не утрируйте!Томара ТычковаВ России добровольно означает необязательно, будь это ковид, чума или холера. И всем плевать, что умирают не только старики, но и молодые , красивые люди. В России понимают только приказ: делать принудительно. Только так у нас можно справиться с пандемией и сохранить жизнь наших детей и родителей. Не зря же у нас авторитарный режим, мы можем что-то делать только в приказном порядке.Natalia ZosimovaПринудительно обязательно!Ed RedМожет подождать пока идиоты вымрут это надежнее. Предложить оформить отказ от вакцинации и отказ от медобслуживания одновременно!РоссиянинТак сказать естественный отбор. Да врачей наших жалко. С ног падают а вынуждены этих идиотов с того света вытаскивать. Попробвали бы находиться по 8 часов а то и больше в этих ковид костюмах. Ни попить толком, ни поесть, ни в туалет сходить. Им памятники из золота надо ставить при жизни.Вячеслав НецветаевГде ты медобслуживание увидел?РРоманМне 66 лет,всегда пользовался бесплатным качественным медобслуживанием,в том числе операцией на сердце(АКШ)!!!Это не считая бесплатного ежегодного диспансерного медосмотра и ежегодных прививок от гриппа...РоссиянинДа все просто как пареная репа: Надо то всего лишь объявить: Если гражданин сознательно отказывается прививаться, то лечение если заболеет будет платным. И даже ценник надо выставить. Уверен на все 100500, выстроятся в очередь за вакциной. Все почему то думают, что вот в Европе все законопослушные, чистота и опрятность кругом. Знаете ли вы какими методами это достигалось? Очень жесткими и даже жесточайшими методами. Там никогда не было полумер. Никто никого не уговаривал. Прошли времена, граждане привыкли ко всему и стали считать нормой. К сведению: Стоимость лечения в России от короны, стоит около 200 тысяч рублей на 1 больного. И эти деньги берутся из системы ОМС. То есть, из нашего с вами кармана. А теперь подумайте, сколько денег недосчитаются другие направления нашей медицины? Кардиология, онкология... Вот вам и бесплатная медицина... Пора всем одуматься не слушать либерду. Наших откровенных врагов, котрые только и хотят что бы мы вымерли. Подумайте о своих родственникакх, ведь вы можете их заразить и убить...Павел К+++++++++Павел КНиночка Толкачева, а то ли "Эхо" ты слушаешь? Может твоё "эхо", это эхо в твоей головке? А на московском "эхе" долдонят о плохих наших вакцинах, о свободе выбора, о недопустимости принудительной вакцинации, об ожидании "хороших" вакцин с Запада. И к себе на радиостанцию эховцы приглашают таких, как ты, Ниночек, от них и призывают.Владимир Безбадченкосамый тихий способ сократить численность человеков на планете. А то Гитлер разрушил полмира и где результат? Тихонечко одну вакцинку, другую, и уже ничего не хочется, ни кушать, ни размножаться, бред? Ас какого перепугу власть так свой народ возлюбила, что БЕСПЛАТНО прививки даёт?Владимир Безбадченкофашисты так и рассуждают! И чего народное стадо их не любит!ЛСЛеонид СтронгинПравда в этой статье одна - в нашей стране, как ни странно, коллективизм, взаимопомощь, солидарность - куда то с советских времен испарились. Неужели трудно надеть маску в городском транспорте, в магазине и других общественных местах? Что уж там о прививках говорить.ГошаПока петух не клюнет ..... Я всё ждал вакцину от института имени Чумакова и дождался минус 32 % лёгких. Эх! Если бы можно было время открутить назад, привился бы любой вакциной!Комментировать
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