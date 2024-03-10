Масленичная неделя начинается в России

Масленичная неделя начнётся в России в понедельник, 11 марта. Об этом сообщают РИА Новости.«Празднование Масленицы в 2024 году начнется в понедельник 11 марта, а закончится в воскресенье 17 марта Прощеным воскресеньем.
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