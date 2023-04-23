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«Атлетико» не бил пенальти в Ла Лиге 33 тура подряд – 350 дней. Это рекордная серия в истории клуба

«Атлетико» не бил пенальти в Ла Лиге 33 тура подряд – 350 дней. Это рекордная серия в истории клуба

Как сообщает журналист Cadena Ser Педро Фуллана, пенальти в ворота «Атлетико» не назначались в 33 матчах Ла Лиги подряд.

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