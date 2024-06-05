Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Государственную думу законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, документы к законопроекту оказались в распоряжении РИА Новости.