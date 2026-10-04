Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область, призовут к ответу

«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область, призовут к ответу

«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область, призовут к ответу Ветеран СВО Алексей Живов: «Маховик следствия будет работать „на максималках“.

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Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Коррупция всегда была, есть и будет - она, как и прочие виды преступности, НЕИСТРЕБИМА - как неистребим любой порок в человеческом существе! Другое дело её УРОВЕНЬ - она, конечно, вечна, но это не значит, что с ней бороться бесполезно - надо просто её СДЕРЖИВАТЬ, не допускать её БЕСПРЕДЕЛА !!!
А если честно признать - в "латентном" виде она у нас ОГРОМНА - и УЖЕ МЕШАЕТ САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Вон в МО чуть "копнули" - ТАКОЕ вылезло, или в Курской области: не прорвались бы туда НЕОЖИДАННО быстро "щеневмерлы" - не выплыл бы ЖУТЧАЙШИЙ бардак - дальше по нарастающей: прислали туда Хинштейна - и тот там уже ТАКОГО НАВЫЯВЛЯЛ... А ведь он ТОЛЬКО НАЧАЛ !!! А другие наши, хотя бы и ТЫЛОВЫЕ области? Там просто ПОВОДА "копать" НЕ БЫЛО !!!

Профиль пользователя Руслан Техажев
Руслан Техажев

Мы забыли. Забыли нашу историю и чему она пыталась и все еще пытается нас научить и от чего предостеречь. Разруха в головах у людей, забывших самые основные моральные установки- совесть, честь, достоинство, Отчизна, Родина и наконец-семья. Потому мы сталкиваемся с вот такими бесчестнымм людьми, стоящими на самых высоких должностях! Упустили мы воспитание людей в погоне за материальным благополучием!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Не только коррупция, но и бардак, разгильдяйство, непрофессионализм и безответственность. Люди не на своем месте. Итог, как всем известно, плачевный.