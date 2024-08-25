Звезда сериала «Содержанки» задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

Актер Александр Кузнецов, известный по ролям в проектах «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Скиф», задолжал российской налоговой 222 тысячи рублей из-за незакрытого статуса индивидуального предпринимателя (ИП).
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