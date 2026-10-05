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Гран-при России. Мемориал Горшкова. Самбуев, Колесников, Лукин, Клепацкий, Бочков выступят с короткими программами

6 октября юноши выступят с короткими программами на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.  Гран-при России среди юниоров 2-й этап,  Мемориал Александра Горшкова Москва Юноши, КМС Короткая программа Начало  – 19:20 по московскому времени,  прямая трансляция – на сайте Первого канала.

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