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Всю Европу сразили наповал слова властей Германии. Германия отказывается содержать Евросоюз и хочет создать новый союз с Россией

Всю Европу сразили наповал слова властей Германии. Германия отказывается содержать Евросоюз и хочет создать новый союз с Россией

Фото взято из открытых источников Как гром среди ясного неба на весь Европейский континент и остальной мир прозвучало недавнее заявление представителей правительства ФРГ.

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Элина Морозова
Европейские страны не самостоятельны и зависят От США. Уже становится очевидным, что диктат США невыгоден и убыточен для европейских стран с высоким уровнем развития экономики. Таким, как Германия ,Франция и ряд других. Если они выйдут из ЕЭС, то это будет на пользу их экономике. А страны-нахлебники пусть присядут на шею США. И посмотрим, не превратятся ли они в клоны Украины. Еще ни одна страна после внешнего вмешательства США не стала процветать. Наоборот, там спад, разорение и разруха.
Сергей
Гейропа была бы рада, чтобы её новым хозяином стала Россия, так как Америка уже надоела Гейропе.
Михаил добрый маргинал
Почитай кто такие ультроправые00 И основатель партии
Элина Морозова
И что? Ультраправые не у власти в Германии. А разумные мысли могут быть у всех.
Михаил добрый маргинал
ультро правые это нацики . Одну из них создал в 46 ссесовец.
Элина Морозова
Они не входят в правительство. У нас тоже есть нацики...
Сергей
Эля, нациков как и пидерастов, много в правительстве Германии. Просто не пришел их час. Нацики очень быстро перекрашиваются из одной партию в другую. Дай им волю, завтра Германия будет зиговать.
Максим Гергерт
Автор загнул с ультроправыми это пророссийская партия АДГ в ней мнго русских
Элина Морозова
Думаю, что в Европе везде так... Но статья не об этом. Евросоюз стал удобным инструментом для США, чтобы манипулировать в интересах.
Элина Морозова
Интересно. Я не знала.
Alexander Kneper
АДГ- Альтернатива для Германии. Партия, конечно правая, но не "ультра". Их программа похожа на программу Трампа. многих немцев достали мигранты, большие расходы на них и на Евросоюз. И действительно они с симпатией относятся к России.
Сергей
Европа - это проститутка, при этом жадная и лживая. Каким будет союз, если союзнику нельзя доверять ?
Элина Морозова
Посмотрим, кто придет после Меркель.
Владимр Семкин
Давно пора ведь германцы и мы вме те могли быть еще в начале 20 века и тогда мир был совсем другим англосакцы превратились в пигмеев.
Сергей
Потомки фашистов наигрались в Гейропу, теперь смотрят в сторону России, где выгодней )))
lev birjukov
А прибалты то чем виноваты ? Это чё, нас с довольствия снимают? А где мы хорчеваться будем? Не , не согласные мы !..
Александр Гущин
Не спеште горячиться! Там навалом "не наших проблем" : азиатские мигранты-нахлебники, свои социальные проблемы, "зелёные", "голубыеи т.д.", слабо коррелированная с нашей экономика, энергетика "без атома" и пр. , и пр. Да и нас брать на буксир придётся! Правда, не мытьём, так катаньем они могут дорваться до наших природных ресурсов... Ползучая экспансия получается.... А нам надо?
Римма Шарифьянова
зачем они нам?
Сан Саныч
Это серьезно???
Гламозда Сергей
это был бы мощнейший союз....но что то не верится
Любовь Малова
Что лучше для Гермаии решать только народу Германии.И оздоровление экономики Великобритани после выхода из ЕС не означает автоматом,что так же улучшится экономика Германии.У каждой страны своя экономика,свои приоритеты в ней,свои особенности, так что одинакового рецепта для улучшения экономики любой страны не существует.То,что хорошо для одной страны - для другой может означать гибель экономики.
карюкалов вячеслав
Мда.
Дмитрий Лысков
Наглосаксы и американцы не дадут!Как и ранее они лучше развяжут Мировую...

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