Объявлено о новой встрече фермеров с представителями Минсельхоза

Ассоциация Forța Fermierilor сообщает, что сегодня в Министерстве сельского хозяйства состоится заседание Комиссии по проблемам фермеров, испытывающих трудности с выплатами и недавно проводивших акции протеста, отмечает Noi.
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