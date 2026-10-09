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Летящие к Земле облака солнечной плазмы вызовут магнитные бури: прогноз ученых

Летящие к Земле облака солнечной плазмы вызовут магнитные бури: прогноз ученых

К Земле летят три облака плазмы, выброшенных Солнцем на днях. Первое из них подойдет к планете вечером 9 октября 2026 года, после 18:00 мск.

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