Сладков: ВСУ могут оказаться и под Москвой

Вы правильно заметили. МЫ ВИДИМ ТОЛЬКО ВЕРХУШКУ АЙСБЕРГА, то есть то, что нам показывают. Но и этого вполне достаточно если дружишь со своей головой. Ценнейшая информация появляется, и если успел её схватить, то это твоё счастье. Очень часто она исчезает в считанные минуты. Кто-то старательно мониторит Интернет и чистит его. Кстати и мою информацию, часто уничтожают. Даже очень часто это бывает. но в моей информации имеются только те сведения, которые я увидел в Интернете. Поэтому наверное они меня и не трогают.

ВЮ

Вальтер Юпитерский

Время это твой бесценный и не возобновляемый ресурс. Трать его с пользой для себя. У тебя, и у всех, есть только 24 часа в сутки. Бережно относись ко времени, цени его. Время постоянно уходит, навсегда. Прошедшее время не вернуть. Ты сегодня проснулся. Радуйся. Сегодня первый день твоей оставшейся жизни. Цени каждый день своей жизни. С каждой минутой у тебя всё больше прошлого и всё меньше будущего. Исключи беспечность. Каждый прожитый день – это вклад в твоё будущее. Не теряй драгоценное время, не жди удачи, везения и смены обстоятельств. Пока ещё есть время, действуй. Своё свободное время используй рационально – постоянно планируй все и свои и предстоящие дела. Заранее обдумывай и составляй на бумаге свои планы на каждый день, месяц, год и годы. Твоё будущее рождается сейчас. Ставь цели, устанавливай сроки и графики исполнения. Для достижения необходимого результата правильно расставляй цели и приоритеты. Спеши. Уверенно держи своё будущее в своих крепких руках. То, что ты запланируешь и сделаешь сегодня, определит то, что ты будешь иметь завтра. Используй отведённое тебе время грамотно с умом и максимальной пользой. Конечно, возможны и ошибки. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Нет ничего ближе, чем наступающее завтра и ничего дальше, чем вчера. Если имеешь возможность, то самостоятельно создавай и разрабатывай основные параметры цели твоей деятельности!!! Постоянно, проявляй настойчивость и упорство, двигайся к достижению поставленных целей, доводи начатые дела до конца, до полного исполнения и получения конечного результата. Ты имеешь достаточно жизненной энергии, сил, возможностей и обязан быть хозяином своей судьбы. Не бойся изменений. Никто никогда никому не равен. Тот, кто больше других вкладывает времени, ума, сил, энергии, тот имеет больше прав. Запомни это. Не жди перемен к лучшему. Если прежние правила жизни и границы начинают мешать твоей жизни — срочно меняй правила, границы или меняй мешающих людей. Обдуманно корректируй свои цели, если они уже не соответствуют твоим новым планам или требованиям.