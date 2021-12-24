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The Week: США не смогут остановить российское вторжение. И вот почему

The Week: США не смогут остановить российское вторжение. И вот почему

Путин вряд ли вторгнется на территорию западной Украины, но может относительно легко разделить страну пополам вдоль Днепра и создать постоянную буферную зону между Европой и Россией, а также сухопутный мост в Крым, утверждает автор The Week.

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