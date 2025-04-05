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Царьград

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ПВО России сбила 49 украинских дронов: губернатор Пензенской области

ПВО России сбила 49 украинских дронов: губернатор Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об успешной работе ПВО, сбившей беспилотник в районе Сердобска.

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