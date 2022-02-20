Медвежий угол

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Сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане

Сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане

сЕщё во времена Порошенко следственная группа Генпрокуратуры установила, что 20 февраля 2014 года с утра первой открыла огонь по силовикам из консерватории - так называемая группа Парасюка: группа майдановцев, вооружённая огнестрельным оружием.

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