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Экономика России продолжает увеличивать отрыв от ФРГ

Экономика России продолжает увеличивать отрыв от ФРГ

Крупнейшая экономика Европы – российская, продолжает увеличивать отрыв от немецкой. По итогам 2023 года валовый внутренний продукт России по паритету покупательской способности (ВВП по ППС) имел на 15% больше произведенных товаров и оказанных услуг, чем в ФРГ.

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