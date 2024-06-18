Экономика России продолжает увеличивать отрыв от ФРГ

Крупнейшая экономика Европы – российская, продолжает увеличивать отрыв от немецкой. По итогам 2023 года валовый внутренний продукт России по паритету покупательской способности (ВВП по ППС) имел на 15% больше произведенных товаров и оказанных услуг, чем в ФРГ.