Россиянка Александра Ануфриева получила визу в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.
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