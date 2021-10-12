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Художник. Анжела Моисеенко

Художник. Анжела Моисеенко

Художник. Анжела Моисеенко Анжела Моисеенко - российский художник. Родилась 19 ноября 1970 года в Симферополе, Крым, Россия.

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Ирина Абрамова (Калганова)
Пьеро, Арлекин, Коломбина - такая явилась картина. Найдет, чем сразить наши чувства, великая сила искусства.
Елена Литвинова
И все бы хорошо, но почему только эта тематика?!
Владимир Безбадченко
а это отражение её жизни. Легкость в мыслях и бессмысленность полотен.

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