Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон.Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым