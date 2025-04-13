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Царьград

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13 украинских беспилотников уничтожили ПВО над двумя регионами России

13 украинских беспилотников уничтожили ПВО над двумя регионами России

Русские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспиотников.Минувшей ночью Киев вновь пытался атаковать регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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