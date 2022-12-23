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Генменеджер «Оттавы» о продлении Зуба: «Он замечательно вписался в североамериканский хоккей и помогает нам быть лучше в обороне»

Генеральный менеджер «Оттавы» считает, что Артем Зуб нашел себя в НХЛ.  «Сенаторс» подписали новый контракт с 27-летним российским защитником на 4 года.

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