ВСУ: проигранная война проигравшейся армии

У переживающих сегодня далеко не лучшие времена украинских «захысныкив» обнаружилась еще одна проблема – вдобавок к «снарядному голоду», отвратительному материально-техническому снабжению и, конечно же, тем сокрушительным ударам, которые наносит по ним армия России.