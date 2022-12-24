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В челябинском дворе у баков с мусором нашли вскрытый гроб

В челябинском дворе у баков с мусором нашли вскрытый гроб

Неизвестные выбросили цинковый гроб на контейнерную площадку в Челябинске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую находку обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов по улице Гагарина в Ленинском районе областного центра.

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