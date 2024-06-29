РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    За многолетние страдания русских людей на Донбассе пусть дубиноголовые щеневмерлые расплачиваются своими никчемными п...Экипаж танка в уп...
  • Рустик Рыксиев
    Уже выяснили, что это были четыре киргиза, троих задержали, четвёртый в бегах.Группа людей напа...
  • саша дмитренко
    рубил  дрова,топор соскочил  и  убил  стоящего  рядомГруппа людей напа...

Проект "Дни танца" стартовал в Сириусе

На федеральной территории Сириус в Краснодарском крае 28 июня стартовал проект "Дни танца". Художественным руководителем проекта стала народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх