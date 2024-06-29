Проект "Дни танца" стартовал в Сириусе

На федеральной территории Сириус в Краснодарском крае 28 июня стартовал проект "Дни танца". Художественным руководителем проекта стала народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.
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