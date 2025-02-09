«Испугалась»: почему звезда сериала «Кухня» покинула Россию и улетела во Францию

Ольга Кузьмина объяснила, почему покинула Россию. Звезда сериала «Кухня» призналась, что получила необычное рабочее предожение, из-за которого ей пришлось улететь во Францию: она получила роль в одном проекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии