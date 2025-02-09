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Мода и Шоу-бизнес

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«Испугалась»: почему звезда сериала «Кухня» покинула Россию и улетела во Францию

«Испугалась»: почему звезда сериала «Кухня» покинула Россию и улетела во Францию

Ольга Кузьмина объяснила, почему покинула Россию. Звезда сериала «Кухня» призналась, что получила необычное рабочее предожение, из-за которого ей пришлось улететь во Францию: она получила роль в одном проекте.

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