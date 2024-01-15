В России создали виртуального специалиста-дерматолога

Российские разработчики сделали виртуального специалиста-дерматолога — приложение для выявления дефектов кожи с помощью фотографии со смартфона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
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