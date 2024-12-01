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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петржела о коррупции в судействе: «Подкуп судей был распространен во время моей работы в «Зените». Я таким не занимался и своих игроков упрекнуть не могу, но такое было, думаю»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что ему сообщили, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 миллионов рублей перед судьями.

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