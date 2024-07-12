🌳 В Армянске за 20 млн рублей отремонтировали сквер «Малыш» Общественная территория находится возле школы, детского сада и творческого центра, поэтому и тематика сквера соответствующая.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌳 В Армянске за 20 млн рублей отремонтировали сквер «Малыш» Общественная территория находится возле школы, детского сада и творческого центра, поэтому и тематика сквера соответствующая.