Илон Маск заявил о намерениях перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в ТехасИлон Маск (Elon Musk) перенёс штаб-квартиру Tesla в Техас в 2021 году после довольно напряжённых препирательств с властями одного из округов штата Калифорния в результате остановившего конвейер предприятия компании на несколько недель санитарного локдауна.