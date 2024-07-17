Илон Маск заявил о намерениях перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в ТехасИлон Маск (Elon Musk) перенёс штаб-квартиру Tesla в Техас в 2021 году после довольно напряжённых препирательств с властями одного из округов штата Калифорния в результате остановившего конвейер предприятия компании на несколько недель санитарного локдауна.
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