FT: НАТО грозит раскол по вопросу РФ в случае урегулирования на Украине

Раскол может грозить Североатлантическому альянсу в случае урегулирования на Украине из-за несогласия среди стран-членов по вопросу якобы угрозы со стороны РФ, 28 апреля сообщается в публикации газеты Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии