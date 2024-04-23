Харьков! Наступление уже близко: интенсивные удары, противник перебрасывает резервы, население предупреждают

Идет интенсивное строительство линий обороны и укреплений. Сообщают о прилете ракеты по территории Харьковского тракторного завода Военкор Котенок со ссылкой на местные источники пишет о множественной детонации: «не менее 50 взрывов».
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