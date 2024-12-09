МИД Казахстана: говорить о сирийских переговорах в Астане пока рано

Казахстан наблюдает за ситуацией в Сирии, говорить о сирийских переговорах в Астане пока рано. С соответствующим заявлением выступили в казахстанском министерстве иностранных дел, информирует РИА Новости.
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