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Захарова сообщила, что Зеленский поступает как классический террорист

Захарова сообщила, что Зеленский поступает как классический террорист

Президент Украины Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя намек украинского лидера о том, что он желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

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Vera Curtis
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