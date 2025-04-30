Президент Украины Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя намек украинского лидера о том, что он желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.
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