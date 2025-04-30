Захарова сообщила, что Зеленский поступает как классический террорист

Президент Украины Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя намек украинского лидера о том, что он желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.