От заката до рассвета Украина горит от ракетных атак по целям боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 января 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на вчера, российские вооруженные силы осуществили серию атак на Украину, используя ракеты и беспилотники.