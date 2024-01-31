От заката до рассвета Украина горит от ракетных атак по целям боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 января 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на вчера, российские вооруженные силы осуществили серию атак на Украину, используя ракеты и беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии