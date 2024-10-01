С начала 2024 года Смольный выплатил горожанам около 18 миллиардов рублей на строительство или приобретение жилья

Это социальные выплаты. Такая материальная поддержка способствует реализации целей национального проекта «Жилье и городская среда» Всего в этом году правительство Петербурга планирует предоставить материальную помощь примерно 5,2 тысячам семей города, которые состоят на жилищном учете, на общую сумму 20,7 миллиардов рублей.