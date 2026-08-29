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Царьград

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Грег Молнар сообщил о 13-летнем минимуме запасов газа в Европе

Грег Молнар сообщил о 13-летнем минимуме запасов газа в Европе

Запасы газа в Европе упали до 13-летнего минимума, сообщает аналитик Грег Молнар. Энерготрейдеры обеспокоены: холодная зима и перебои с поставками из Персидского залива могут вызвать рост цен.

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