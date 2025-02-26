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Уроки полового воспитания для школьников предлагают ввести в Свердловской области

Уроки полового воспитания для школьников предлагают ввести в Свердловской области

С предложением выступила врач акушер-гинеколог.Главный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Свердловской области, акушер-гинеколог Елена Квашнина, призвала внедрить уроки полового воспитания в учебные заведения региона с целью снижения возраста деторождения.

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