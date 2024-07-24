Депутат ХДС предложила отобрать принадлежащие России здания в Берлине

Депутат берлинского парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) уроженка Украины Лилия Усик предложила продать принадлежащую России недвижимость в городе и направить вырученные средства Киеву.
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