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Депутат ХДС предложила отобрать принадлежащие России здания в Берлине

Депутат ХДС предложила отобрать принадлежащие России здания в Берлине

Депутат берлинского парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) уроженка Украины Лилия Усик предложила продать принадлежащую России недвижимость в городе и направить вырученные средства Киеву.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Как их корежит-то.....фашистюги эти хдс....😡
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16 час.

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