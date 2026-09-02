Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на предприятии WB Electronics, производящем комплектующие для беспилотников, был преднамеренным актом саботажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Западные посольст...
- T Зеленский пригроз...
- Украина практичес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым