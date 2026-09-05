ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом», упомянув ситуацию с концертом Уэста

ЦСКА с юмором прокомментировал победу над «Зенитом» в матче седьмого тура РПЛ. «Уважаемые коллеги! В связи с выявленной практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на территории ООО «Газпром Арена» сообщаем, что матч «Зенит» — ПФК ЦСКА состоялся 5 сентября 2026 года и был выигран ЦСКА со счётом 2:1.