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ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом», упомянув ситуацию с концертом Уэста

ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом», упомянув ситуацию с концертом Уэста

ЦСКА с юмором прокомментировал победу над «Зенитом» в матче седьмого тура РПЛ. «Уважаемые коллеги! В связи с выявленной практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на территории ООО «Газпром Арена» сообщаем, что матч «Зенит» — ПФК ЦСКА состоялся 5 сентября 2026 года и был выигран ЦСКА со счётом 2:1.

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