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Царьград

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Кличко объявил об изменении комендантского часа в Киеве с 10 сентября

Кличко объявил об изменении комендантского часа в Киеве с 10 сентября

С 10 сентября в Киеве комендантский час сократят на час, он будет действовать с 01:00 до 05:00. Виталий Кличко сообщил, что это позволит продлить работу общественного транспорта.

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