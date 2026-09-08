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Ивановские новости

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Ивановская область отдала последние почести четверым бойцам СВО

Ивановская область отдала последние почести четверым бойцам СВО

Губернатор региона поручил оказать семьям погибших военнослужащих всю необходимую помощь.В Ивановской области прошли церемонии прощания с четырьмя военнослужащими, погибшими при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

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