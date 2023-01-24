Президент Сербии: Европа де-факто находится в состоянии войны

Президент Сербии Александр Вучич, которому приходится «лавировать» в политическом плане, заявил о том, что сложившаяся ситуация в Европе, по сути, представляет собой войну.
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