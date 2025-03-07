СК «Астрахань» завершил сбор в Краснодарском крае двумя спаррингами

Теперь до старта в новом сезоне «горожане» будут заниматься дома. Готовящийся к новому сезону в группе 1 дивизиона Б Второй лиги СК «Астрахань» завершил свой третий тренировочный сбор, проходивший в Крымске, и возвращается домой.
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