Польша опасается российских ударов по погранпереходам с Украиной Россия может нанести удары по погранпереходам на польско-украинской границе.
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