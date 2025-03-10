В Республике Марий Эл полицейские и активисты в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-мошенник» провели беседы с местными жителями

Сотрудники МВД по Республике Марий Эл провели на территории региона оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-мошенник», целью которого является предупреждение преступлений в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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