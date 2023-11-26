РЖД сдадут пустую тару. Восточный полигон прибавил в объёмах. ПНД расставят грузы по местам. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был растущий грузопоток Восточного полигона, кибератаки на сеть РЖД и готовящиеся изменения в правила недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре.
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