Зеленский в агонии: Курщина сталкивается с серьезными вызовами Ирэн ОрлонскаяВоенэксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой ресурсов для продолжения атак на Курскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии