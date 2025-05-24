Зеленский в агонии: Курщина сталкивается с серьезными вызовами

Геннадий Бережнов

У ВСУ уже заканчиваются боеприпасы и другие необходимые ресурсы. Сколько можно писать эту туфту. Да весь ЕС и Австралия собирают им боеприпасы, как и всё остальное. Продвижение сложное и медленное и это грозит продлением боевых действий и на следующий год.