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Журнал «Профиль»

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Россия уведомила Финляндию о временном закрытии нескольких железнодорожных погранпереходов

Официальный документ о приостановке движения через станции Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также Выборг и Санкт-Петербург поступил в Хельсинки 9 июля, хотя о решении было известно еще в конце июня.

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