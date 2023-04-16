Представитель Центра радиационной безопасности Тииппана: два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Представитель Финского государственного Центра радиационной безопасности (STUK) Петтери Тииппана сообщил о том, что два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии из аэропорта Хельсинки-Вантаа в субботу, 15 апреля, вечером.